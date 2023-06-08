保瑞表示，5月全球代工CDMO業務營收雖因日本客戶訂單排程調整而較4月營收小幅減少約7%，然受惠於全球市場銷售業務之重磅產品-胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule價量穩定，隨著客戶拉貨而使得5月全球市場銷售業務營收月增加逾38%。

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