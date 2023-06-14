桃園市有小朋友在幼兒園疑似被教保員性騷擾，媽媽發現孩子回家後悶悶不樂，原本戒掉的奶嘴還突然要吃。仔細問才發現小朋友在學校被教保稱讚胸前亮片很漂亮，因此撫摸她肚子、胸部。桃園市教育局表示，教保員已經停職並提請認定委員會討論。

市議員黃瓊慧表示，接獲媽媽陳情，指小孩突然悶悶不樂，原本戒掉的奶嘴突然還說要吃，也相當依賴媽媽。她懷疑有問題，仔細問小孩才發現，因為衣服胸前有亮片，男幼保員稱亮片很漂亮，因此撫摸小孩的肚子到胸部還停留多秒，小朋友覺得很不舒服、不開心。

黃瓊慧說，媽媽要求園方給交代，但園方及教保員說法一變再變，園方更延遲通報教育局，明顯疏失。黃瓊慧說，經她爆出後，教育局立刻安排時間請父母到局內看錄影帶，也將該位教保員停職調查。她也說，希望教育局積極調查，後續孩子轉介其他幼兒園後，要持續追蹤並輔導女童的心理健康狀況。

桃園市教育局表示，8日接獲民眾電話陳情，即於當日派員到園調查訪談相關人員及調閱監視錄影畫面，經查該名教保員確有觸碰、撥弄、該生衣服亮片。9日也召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議，討論決議予以受理並提請認定委員會討論，如涉有教保服務人員條例第33條規定情形，則依該條例及相關規定辦理，對幼兒園與該名教保員罰鍰，或審酌認定該員1至4年或終身不得於幼兒園服務。

此外該教保員目前已調離現職並予以停職，教育局已請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續亦將派員輔導與加強不定期稽查。另已經協助轉介幼童，並安排專業輔導人員協助。