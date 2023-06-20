台灣近期吹起「#Me too」風潮，從政壇一路燒到教育界、體壇、演藝圈，多位公眾人物因涉嫌性騷擾而跌下神壇。眼見風波越演越烈，女星隋棠稍早針對#Me too發表個人淺見，直批性騷加害者就像「下水道蟑螂」。

隋棠今（20日）在限時動態分享對#Me too的看法，認為「是達到對於沈痾的補償作用，而每個受害者需要的也都可以不同，可以是真誠的道歉、是實質補償、或加害者應得之刑罰，甚至只是發洩，不要限制。」

最後，隋棠感嘆：「在這個加害者有如下水道蟑螂一般無所不在的真實世界，想好起來很勇敢，而勇氣很珍貴。」

截稿之前，演藝圈目前涉嫌性騷的藝人均已婚，包括許傑輝、宥勝、黃子佼，前者道歉後火速退演藝圈，宥勝道歉後自爆曾被性侵過，黃子佼則開地圖砲波及13位圈內人，情緒不穩送醫急救，目前在加護病房休養，尚無法言語表達。

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