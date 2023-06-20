男星黃子佼遭指控強吻少女拍裸照，對此，黃子佼也透過影片坦承性騷並道歉，更同時爆出一連串毀滅式的演藝圈醜聞，震驚外界，而他隨後竟傳出情緒失控自殘送醫，目前生命跡象穩定，仍在院治療中；而他的徒弟Lulu（黃路梓茵）20日凌晨首度發聲「曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的……」。

Lulu凌晨四點於社群發文寫下「過去的佼哥我不認識，我沒資格說半句話」，但打從自己起入行後認識的佼哥，是個努力生活且無私提攜後輩的人，雖「本來功過就不能相抵，雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的」。

然而，在一連串事件中，有許多靈魂都受傷了，願意說出來的、願意道歉的「你們真的很勇敢，也辛苦了，希望你們都能在這之中找回力量並且回歸平靜」最後她感謝張小燕，也相當心疼孟耿如「多一點關懷，多一點良善，Love and peace」。

事實上，Lulu過去受訪問時，提及某次參加《全球中文音樂榜上榜》的來賓主持，剛好品冠帶師妹林明禎去宣傳，當時黃子佼開玩笑說「你們是師兄跟師妹，那我們就是師父跟徒弟」2022年Lulu與黃子佼奪下金鐘最佳綜藝節目主持人，這是Lulu入圍7次後首度獲獎，當時黃子佼上台後貼心表示「我的致詞時間都給Lulu」讓Lulu更加激動。