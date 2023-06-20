金鐘獎主持人黃子佼遭指控強吻少女拍裸照，事後發出3則影片坦承性騷並公開道歉，更加碼揭發13位藝人的黑料，隨後便自殘送醫，對此，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧坦言不捨孟耿如得為渣男出來面對社會。

黃子佼捲入性騷風波後，傳出情緒失控自殘送醫，老婆孟耿如受訪時哽咽表示先給他們一些空間處理目前的問題，待把所有狀況釐清後，會給大家更好的答覆，接著指出自從認識黃子佼後，看得出來他很努力在改變，允諾未來無論發生什麼事都會陪著他面對，彌補曾經犯過的錯誤，堅強模樣令人心疼不捨。

「鄉民女神」黃瓊慧了解此事件後，她表示即便黃子佼轉做污點證人，也改變不了當年犯下嚴重錯誤的事實，指出他將自身變態性格，歸咎於母親外遇及日本A片，甚至拖其他藝人下水將新聞鬧大，企圖掩蓋自己犯下的過錯，甚至自殘送醫，讓大眾同情他精神狀態有問題，根據上述種種行為，讓黃瓊慧狠酸：「真是脫罪精算師」。

黃瓊慧不捨孟耿如必須為了黃子佼面對社會大眾。（圖／中時資料照）

黃瓊慧指出整起事件最可憐的莫過於孟耿如，必須為了渣男出來面對社會，還得承擔一切的後果，讓她坦言看了相當不捨辛酸，據悉，黃子佼已經出院返家休養，對此，孟耿如的經紀人未否認此事，僅表示，「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間」。

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