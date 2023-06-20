知名主持人黃子佼19日被爆性騷擾未成年少女，透過影片情緒崩潰道歉，之後又不計後果爆出眾多藝人黑料，驚傳自殘，目前人還在ICU病房，精神不穩無法言語。有網友好奇，MeToo風波下為何唯獨黃子佼這麼崩潰，有人就點出原因， 10幾年來努力經營的形象又一夕全毀，正常人都受不了。

原PO今天在PTT發文，試想黃子佼為什麼會崩潰，2000年左右他因為和小S、曾寶儀的三角戀，被貼上劈腿男標籤，形象重創，事業跌落谷底，花10幾年的努力才爬回來，2013年與孟耿如相識，2020年結婚，不過現在扯到MeToo，嚴重程度又不一樣了，加上當年的陰影，要想再重回螢光幕前，可能需要好幾年，但他已經51歲。

原PO指出，黃子佼爆料的那些人，雖然有負面新聞，卻不像他沉寂這麼久，事業也沒受太多影響，觀眾又對他們很寬容，難怪他會崩潰。

另外，還有網友回文分析，最近MeToo事件狂爆下，黃子佼可能一直處於害怕狀態，擔心往事被爆而焦慮、緊繃，「像他這種高敏感型的人就會開始胡思亂想，然後想著那些他身邊的人搞的破事，越想越不爽，當他被爆出來的時候，直接爆炸了」。貼文PO出後，網友也感嘆，「跌到谷底爬起來再創高峰，現在要跌到地獄，正常人都受不了的」、「因為上岸有老婆小孩了」、「就我真的好想做個好人，但曾經的錯誤，終究沒放過他」。

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