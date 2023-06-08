客家委員舉辦「全國中小學客語對話能力競賽」，共計242隊報名參賽，高雄市鳳新、光華國中，美濃、龍山、吉東、吉洋、楠梓、五權等8所學校學生，在國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組等4個組別斬獲12項佳績，其中客庄區美濃國小更獲國小中年級組2個優等，高雄客庄地區推動客語沉浸式教學展現成效與潛力。

自全國中小學客家藝文競賽開辦來，客委會今年首度以客語自然對話作為競賽方式，3至4分鐘的情境對話不僅考驗學生團隊合作及臨場反應，更能表現出同儕客語日常對話的能力。

題目為常見的日常生活話題，參賽學生現場抽題後有30分鐘的討論準備，共分國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組等4個組別，競賽別開生面且輕鬆有趣。

高雄市美濃國小的「火焰飛鷹」與「奇異貓頭鷹」2支隊伍在國小中年級組部分的54隊角逐中脫穎而出，勇獲2項優等，吉東國小「客家五花」隊及龍山國小「龍山四寶」隊分獲佳作。

在國小高年級組87支隊伍中，龍山國小「美客旅行者」、「美龍本色」、吉洋國小的「吉洋國小6忠」、楠梓國小的「歡喜細客人」、美濃國小「揚蝶仔」及五權國小的「登真隊」等6支隊伍分別獲得6個佳作肯定；在國中組共有59隊、高中組42隊參賽隊伍中，光華國中的「好客隊」及鳳新高中的「幫你上一客」隊分別榮獲佳作。

高雄市12支獲獎隊伍中，有8隊來自美濃客庄地區，在地國中、國小及幼兒園都依自己的教學能量推動客語沉浸教學、客語生活學校及客語結合12年國教校定課程等面向，並結合在地無形文化資產與地方耆老，內化學生客語學習並營造友善客語使用環境，如美濃國小獲獎3隊中，有7位學生是參與沉浸式教學計畫，師生、親子、學生同儕互相講客、說客，增加使用客語的頻率，使生活客語能力日益成長。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，為挽救客語流失之危機，自2013年起參考紐西蘭毛利語復甦的方法，在右堆地區的幼兒園推行「客語沉浸式教學」、在國中、小推動「客華雙語教學計畫」，經過10年的深耕不輟，使得歷年參與客語沉浸式教學學生數逐年提高，111學年度共有3所國中、10國小及5所幼兒園加入推動，受惠學生達到 852 位，較108學年度（504人）成長了69％，更是全國唯一橫跨幼兒園、國小及國中3個學習階段推動客語沉浸式教學的區域。