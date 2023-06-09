「願一路走好」、「很難接受」、「一切都會變好的！」5億高中生今年5月突然墜樓身亡，高中畢業典禮上周舉行，雖缺席了，但校方今天特地將賴男的畢業證書頒交賴母，並轉交同學手寫的祝福卡片。賴母委任律師許哲維表示，賴母決定若繼承遺產，將捐出部分作公益。

5億高中生畢業了，獲頒畢業證書、大學錄取紅榜單，同學還手寫卡片表達祝福。（家屬提供）

台中市擁5億房產的賴姓高中生命案疑點重重，檢警持續偵辦追查釐清案情。18歲賴男今年高中畢業，並以繁星錄取大學，在5月4日突然墜樓身亡，學校師生深感悲痛，學校上周舉辦畢業典禮，縱使，賴男缺席了，校方今天將賴男畢業證書頒交賴母，並轉交一份同學手寫卡片及大學錄取紅榜單，讓受喪子之痛煎熬的賴母備感溫暖。

5億高中生畢業了，獲頒畢業證書、大學錄取紅榜單，同學還手寫卡片表達祝福。（家屬提供）

同學們留言表達祝福與對賴男的不捨及懷念，有人說：「謝謝你的陪伴、支持」、「祝在天堂能夠快樂」、「愛笑的學霸，你很優秀」、「很難接受」、「一切都會變好的」、「願一路走好」等語。

賴母委任律師許哲維表示，賴母決定若未來繼承遺產，將捐出一部份做公益，至於是以土地、信託或基金會等方式，目前仍在討論中。

許哲維說，家屬在司法程序上包括鑑識、解剖報告等過程深感無力，希望可藉由成立基金會方式，從法制面方向改善，並呼籲社會關切。