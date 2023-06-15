趕在端午節前夕，高雄區處於15日下午由處長張以諾(左一)率隊，無畏風雨前往區處所在地光化里發送低收入戶生活扶助金，同時送上熱呼呼的鮮肉粽，祝福里民端午節快樂。（柯宗緯翻攝）

台電高雄區處針對鄰里舉辦公益活動，已連續超過10年。端午佳節前夕，今（15）日在台電高雄區處長張以諾率隊下，前往附近鄰里發送低收入戶生活扶助金，同時送上熱呼呼肉粽，期望讓里民感受台電暖暖的心意。

台電指出，這次受捐贈里民來自光化里、藍橋里、峰南里、江西里、陸橋里，由各里長協助找出受贈對象。光化里長周國城提到，這次受贈對象1位為小兒麻痺患者、1位為65歲獨居老人，兩位生活都很艱苦，他平時也都會幫忙協助申請相關補助，盡可能做好服務，照顧里民。

藍橋里長陳本興表示，里長職務中一項重要任務即行善，很感謝台電的端午送暖活動，持續不間斷的善行難能而可貴。這次受扶助的里民，1位是靠著打零工維生的7旬獨居婦人，另位則是家中主要的經濟支柱，肩負扶養家中一對精障兒女的老婦。

張以諾表示，台電低收入戶生活扶助金捐贈活動已持續超過10年，雖然每年的戶數、金額會有些微變動，但想做愛心的心一直未曾改變，他也很感謝各里長們的大力協助，讓活動圓滿進行，也盼未來更多企業加入端午愛心捐贈活動，讓社會變得愈來愈溫暖。