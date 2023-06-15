獨／5億高中生「排除他殺」高大成怒了 律師痛點引爆關鍵：十大證據都沒交代 @ChinaTimes

5億高中生的驗屍報告顯示無他殺跡象，法醫高大成對此再次強調，賴男脊柱、顱骨完好，無開放性骨折，且口鼻有瘀傷、死後體溫上升、急診醫護稱無在手臂打針，遺體也無腦水腫、肺水腫，種種跡象證明賴男是「死後才墜樓出血」，呼籲「幫忙拿氯化鉀跟麻醉劑的，快點轉作汙點證人，罪會比較輕」。

高大成在節目《震震有詞》中提到，賴男背部有刮傷，表示墜落後曾撞到屋簷，但傷口附近卻沒有出血，不符合生前墜樓「如果是生前墜樓，不只會出血，裡面還會骨折（開放性骨折）」，但賴男的脊柱、顱骨都完好，只肋骨骨折；此外賴男送醫後嘴唇、鼻子有瘀青，明顯是遭人摀掩口鼻導致。

此外，高大成指出，賴男死後體溫還上升，明顯是使用麻醉劑後導致發燒反應，常見的麻醉劑有氯仿、乙醚、笑氣，且醫護人員說從未在賴男手部、頸部打針，那手臂上針孔從何而來，另外賴男頭腦重量為1353克，若是墜樓致死，通常不會馬上死亡，就會造成腦水腫、肺水腫，但賴男卻沒有，左肺200克、右肺257克，比一般的肺還小，證明賴男是「死後出血」。

高大成說，一般都是檢察官在找有罪證據，法官作無罪推論，「怎麼是我在找證據？檢察官在做無罪推論？」自嘲是入戲太深，他也呼籲，參與命案的共犯不可能會好吃好睡的，「幫忙拿氯化鉀跟麻醉劑的，快點轉作汙點證人，罪會比較輕」。