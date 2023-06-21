【全程字幕】5億高中生墜樓！夏姓父子殺人罪不起訴 檢方曝事證：無充分跡證 @ChinaTimes

5億高中生案今（21）偵結，檢方未依殺人罪起訴夏姓父子，但認定為假結婚，夏男被依使公務員登載不實罪嫌起訴；針對假結婚，檢方發現賴男、夏男數位鑑識分析，發現2人在事發前已有半年毫無交集，夏男甚至在登記前一小時，才用手機搜尋同婚資訊，認定「顯無同性結婚真意」。

台中檢方今在記者會上曝光一張夏男與死者賴男從戶政事務所騎車雙載離開的照片，夏男當時騎車，賴男坐後座全程把手放在車尾把手，不似剛結婚登記的新人；此外檢方調閱賴男的手機數位鑑識報告，發現2人半年內根本沒有交集，夏男甚至在登記當天，才用手機搜尋同婚資訊。

台中地檢署表示，根據數位鑑識分析，被告夏男與死者幾乎毫無交集，且據死者之高中輔導紀錄，賴男曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾接受輔導，且2人隨機任意找尋結婚證人，2位證人不清楚係何人要結婚，雙方家長也不知悉，認定夏男與賴男「顯無同性結婚真意」。

中檢指出，夏男於無結婚真意下，前往北屯戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權之公務員將此不實事項，登載於職務上所掌管之公文書，並據此換發新國民身分證，足生損害於戶政機關管理結婚登記之正確性。就被告夏男涉犯刑法第 214 條使公務員登載不實罪嫌部分，向法院提起公訴。