68歲沈文程驚傳釣魚落海 經紀人嚇壞回應了

雙金歌王沈文程本月才歡慶68歲生日，24日將在台北國際會議中心舉辦演唱會，今（21日）卻傳出落海身亡的死訊；根據《中天新聞網》報導，所屬經紀人聽聞此事嚇了一大跳，經過查證後，確認沈文程正在花蓮拍東西，死訊是烏龍一場。

21日下午1點鐘，沈文程拍片向大家報平安，透露很多朋友得知烏龍噩耗後，緊張地打電話關心，沈文程哭笑不得地說：「拜託！我6月24日還有演唱會欸！」他也解釋現在人在花蓮的溪邊，是因為明天有場活動，現在剛好有空，就出來走走。最後，他感謝大家的關心，期待在演唱會與粉絲碰面。