【全程字幕】5億高中生墜樓！夏姓父子殺人罪不起訴 檢方曝事證：無充分跡證 @ChinaTimes ​

爭議多時的台中18歲賴姓高中生繼承5億家產後墜樓命案今（21）宣告偵結，檢方依「未有殺人罪充分積極證據」不起訴夏姓配偶和配偶父親；檢方在偵查時曾問夏男可否測謊，對方拒絕，夏男認為「測謊不一定準」，檢方依法令也無法強制執行，只能依其他人證、物證做偵查。

檢方回應，按最高法院 101 年度台上字第1789 號刑事判決意旨，測謊基本程式要件須經受測人同意配合，但夏男經檢方訊問後拒絕測謊，檢方實無法責令強行執行測謊；詹常輝說，測謊在刑事判決上是否會被採用有兩說，「夏男跟檢察官說測謊不準，而拒絕測謊，測謊一定要本人同意，否則不能強測。」

檢察官搜索夏男住處搜索並對夏男身體與所著衣物進行勘查，未發現身體及雙手有可疑傷痕或痕跡，衣物也無血跡反應，且DNA報告中夏男與死者的指甲內均無血跡反應，也無對方DNA，研判雙方並無肢體接觸；此外死者雙手沒有明顯防禦抵抗傷，頸部無骨折出血、無索溝或指痕，舌骨、甲狀軟骨和氣管均完整、食道無異狀，除頸圈所造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢，顯見死者「並無遭外力侵犯」。

因死者並未被施打或服用毒藥物、酒精致昏迷，也無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸，因此排除死者因無意識、昏迷遭人自大樓（無論何樓層）拋出之可能。根據中國醫藥大學附設醫院監視錄影畫面、死者急救病歷及相驗照片所示，死者送醫時，醫護人員有在右手、左手施打針劑並套用護頸，因此針對右手針孔及頸部傷痕，判斷為死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。