5億高中生命案疑點重重，死者賴男（右）體內經解剖送驗，並無酒精反應。（資料照片）

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後，在夏家墜樓身亡，賴母指控夏家父子謀財害命，外傳夏男供稱兩人在屋內喝啤酒，他單獨去洗澡，並不知賴何故墜樓？但死者血液、尿液送驗卻無酒精反應，疑點重重。檢方今天偵結澄清表示，確實查扣到啤酒罐，驗出死者DNA，經法醫證稱，不排除是飲用量少或時間太短，人體來不及吸收到血液，或排泄代謝到尿液。

夏男證稱，兩人在房屋內喝啤酒，因天氣炎熱，他單獨去洗澡，並不知為何賴男墜樓，但經檢方會同法解剖送驗，死者並無酒精反應，引起外界譁然，有人直指「夏男說謊」；有人質疑賴男喝酒導致意識不清而墜樓。

檢方今天表示，在夏家10樓案發處確實查扣有水果啤酒罐，瓶罐上確實檢測到死者賴男的DNA，但死者解剖報告中的血液、尿液均無酒精反應。

檢方說，經法醫研究所法醫師於偵查中到庭證稱，有可能是飲用的量比較少或者喝下去的時間比較短，人體來不及吸收到血液，或排泄到尿液中，且酒精要進到血液中才會對人體產生影響，所以，檢測血液中的酒精濃度是最準確。

檢方強調，根據解剖鑑定的科學數據所示，死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷情事。

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