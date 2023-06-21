台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後，在夏家墜樓身亡，賴母指控夏家父子謀財害命，案情撲朔迷離。夏家案發後低調不對外說明，賴、夏兩人案發前、後進出夏家行蹤及在夏家發生何事幾乎成謎，外界還質疑夏男在案發後變裝，企圖帶證物離開。檢方今天偵結起訴，揭開、釐清兩人案發前後行蹤。

賴男在今年5月4日與夏男登記結婚後2小時，從夏家北屯區住處大樓墜樓身亡，案情朔迷離，引發社會關注，夏家父子在案發後，相當低調，面對媒體採訪不發一語。外傳夏男案發後換裝攜帶可疑物品，走樓梯下樓，在第一時間出現在現場，對搶救人員及警方不願表明身分等行徑備受矚目。

檢警調查，兩人5月4日當天決定要登記結婚，但尋找證人不順利，在上午8時許到夏家大樓，遇到清潔人員，請託當結婚證人遭拒，兩人及搭電梯上10樓，隨後，又從10樓走樓梯步行下樓，途中，夏男打電話給朋友商請當證人，但未聯絡上。

賴、夏兩人隨即騎機車離開大樓，先後到1家超商、戶政事務所，隨機找到2名證人，完成結婚登記後，在10時2分騎機車再回夏家10樓，隨後，賴男在11時2分墜樓。據了解，夏男供稱，兩人在房屋內喝啤酒，他單獨去洗澡，並不知為何賴男墜樓。

檢方表示，根據現場勘驗採證鑑驗，夏男穿著衣物無可疑跡證及血跡反應，經以多波域光源檢視雖發現可疑跡證，但以KM血跡呈色試劑檢測後，確認為陰性，無血跡反應。

檢方指出，案發房屋內並無打鬥跡象，且根據解剖鑑定報告結果，夏男及賴男兩人雙手指甲縫均無對方DNA，研判雙方無肢體接觸；且死者賴男雙手並未發現防禦抵抗傷，手腳僅有因樹枝畫傷所形成的零星擦傷。

檢方表示，經電話查訪案發大樓所有住戶，在案發前並未聽到異常聲響或爭執打鬥聲音。

至於外傳夏男在案發當天後，換裝徒步走樓梯下樓、並手拿可疑物品一事。檢方表示，經相關監視影像調查發現，夏男在賴男墜樓後穿著淺灰色外套，媒體曝光警方在案發地前訪談夏男穿著藍、白色上衣照片，經承辦員警證稱，照片拍攝時間應該是5月8日，並非案發當天。

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