0624竹北氣爆案引發地方民眾關注，新竹瓦斯公司協請9家同業進行用戶安全檢測，並將以最快速度更新全縣18個整壓站軸流閥，今年並編列2億1630萬餘元汰換管線，發現氣爆案後申裝「微電腦瓦斯表」的社區和民眾激增。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，氣爆案發生後，有9家瓦斯同業每天支援40名人力，與竹瓦人員分組在泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、文化及斗崙等7里進行用戶安全檢測已成900多件，報修案件排除有600多件，發現大多數是軟管脫落、管夾鬆脫等問題。

「若裝微電腦瓦斯表很快就能發現問題！」邱世昌指微電腦瓦斯表在瓦斯漏氣、超時及發生地震時有遮斷功能，供氣出現異常時會自動斷氣，竹瓦一直在宣導用戶不用花錢就能換新表，基本費從60元增為100元，瓦斯費是2個月1期，基本費成200元，平均1天多1.33元，能給家人多一層安全保障。

竹瓦公司負責新竹市及新竹縣竹北、新豐、湖口、新埔及關西等5個鄉鎮市的供氣，目前用戶有20萬4117戶，使用微電腦瓦斯表有7萬多戶，佔3成7左右，比例並不高。

主要是有詐騙集團利用檢查瓦斯等名義，到家戶進行詐財，竹瓦派員檢查瓦斯表時，常會讓民眾誤為詐騙集團遭拒絕受檢，使宣導免費更換微電腦瓦斯表，可降低意外事件更形困難，政府也未立法無法強制，對不願更換用戶只能道德勸說。

縣長楊文科指示竹瓦公司，以最快速度更換全縣18個整壓站軸流閥，做好第1層保險，全面推動民眾更換微電腦瓦斯表，增加第2層保險，確保意外不再發生。

新竹瓦斯公司早年安裝的瓦斯表，沒有新表斷氣的功能。（羅浚濱攝）

「危機可能也是轉機！」邱世昌說，使用10年的瓦斯舊表一定要換新表，在竹北氣爆案發生後，成立微電腦表換裝網頁專區和2線專線電話，不少社區和民眾紛紛申請要換新表，因目前人員都投入瓦斯管線搶修及檢測，將會排序陸續進行更換。

能源局同時核定竹瓦公司今年度管線維修檢測汰換計畫，經費2億1630萬餘元，將針對通報維修、漏氣頻率高的地點優先汰換，並會配合縣市政府工程辦理管線汰換作業，提升執行率。