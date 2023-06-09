大魯閣指出，隨著疫情解封，消費需求增加，運動休閒的消費成長力道尤為明顯。5月雖然少了4月的清明連假效應，營收月減11.62%，但對比去年5月，年增44.94%，連續三個月成長。今年1至5月營收累計較去年成長27.17%。

除了外在環境的助攻，高雄楠梓的棒壘球打擊場及Roller 186滑輪場，也在4月開始投入營運，位於台北小巨蛋1樓的Roller 186滑輪場則預計在7月加入營運，搶攻暑期運動娛樂商機，有望挹注大魯閣下半年的營運成長動能。

大魯閣近年透過手機APP發送股東會紀念品，股東人數已由去年的15萬人來到今年的17萬人。每月數萬名的股東回館使用優惠，也為大魯閣各運動休閒場館帶來人潮及營收，兼顧股東回饋及品牌行銷的雙重效果。

股東抵用券自6月1日起，透過全新的 APP領取價值超過3,200元抵用券，整合旗下6個主力運動休閒業態，提供更直覺的操作介面與數位支付系統，未來更將提供線上購票、預約、排隊等功能，展現更優化的數位化消費新體驗。