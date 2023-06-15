富強鑫2022年營收46.05億元，歸屬於母公司稅後淨利為1.59億元，年增35.54％，每股盈餘1.05元，營收、獲利為近5年同期新高。主要在智慧製造、工業 4.0以及新能源車浪潮下，汽車零配件、運動產業、家用精品等產業客戶需求，帶動營運成長。

2022年三大產業客戶營收比重分別為汽車零配件61％、3C/家電16％、運動器材/民用品20％，其中，汽車零配件的營收年增35％，且自2021年同期的48％增加至61％，運動器材/民用品的業績年增率6.5％，三大產業客戶的訂單都是成長表現。

今年受到全球通貨膨脹、升息、消費者終端需求疲軟、疫情等各項不確定性風險，影響各產業客戶在資本支出的投入力道與裝機的速度，富強鑫第1季營收及獲利都呈現明顯下滑，單季稅後淨利0.05億元，年減85.6％，每股盈餘降至0.03元；累計前5月營收14.99億元，年減23％。因第1季有假期因素，基期也相對低，客戶第2季出貨力道有所增加，4、5月合計營收已經是第1季的9成，第2季營收優於第1季無虞，但下半年營運復甦還要看客戶出貨狀況及大陸景氣發展。