晶華今天舉行股東會，小股東詢問營運熱度可以持續多久，董事長潘思亮回應，今、明年營運表現都會不錯，因為台灣邊境開放算全球相對晚，而根據他國經驗，開放1、2年都不錯，全台飯店明、後年可恢復到疫情前，但晶華已超越2019年，市區郊區都在破紀錄，今年可望創歷史新高。

潘思亮表示，缺工問題持續困擾飯店業，晶華現在是「訂單接滿滿、但沒有人做」，集團已經全面加薪，期盼政府可參考日本做法，加速讓外籍人才落地，例如外籍生在台工作，也可讓外籍勞工補滿缺額，藉此提升讓國人做更高階的工作，對台灣來說更正面。

潘思亮觀察，目前觀光客已回流一半，國際差旅也回流，企業復辦尾牙的意願提高，餐飲營收穩定，現在擔憂的是國人出國踴躍，影響國旅，不過，晶華飯店持續創新高，整體市場M型化；而針對台灣房價是否太高，潘思亮則說，成本都在提高，台灣旅遊成本相對合理。

據點拓展方面，潘思亮指出，集團將積極拓展晶英、捷絲旅等品牌新據點，北投、頭城晶泉丰旅、墾丁捷絲旅、林口晶英薈旅及捷絲旅等，將陸續加入營運版圖。