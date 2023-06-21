據大陸央視報導，日前美國國務卿布林肯訪華後，大陸外交部美大司司長楊濤則針對台灣問題、民主和人權、南海問題、俄烏克蘭、中美對話溝通等中外媒體關注的話題，再闡明中方立場，更直批美方宣稱「和平解決」台灣問題作為「一中政策」的核心內容是篡改其政治承諾

楊濤表示，美國的「一中政策」本來是乾乾淨淨的，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語越來越多，先後加上了「與台灣關係法」，後來又加上了「對台六項保證」。這些都是美方單方面表述而非中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

楊濤指出美國現在還有一個動向，將中方和平解決台灣問題作為「一中政策」的核心內容，這種所謂的「和平解決」不是對美國對華承諾的重申和堅持，而是篡改。另外涉疆、涉藏、涉港問題關係中國核心利益 不容外部干涉。

至於南海問題，楊濤表示美國不是南海爭議當事國。中方在南海問題上的立場主張有充分的歷史和法理依據。南海航行飛越自由從來就不存在任何問題，美國軍艦軍機反而打著「自由航行」的幌子，在中國周邊示強挑釁，推高了海空安全風險。

此外，針對美國的「去風險」、「脫鉤斷鏈」本質都是「去中國化」，最終是去機遇、去合作、去穩定、去發展，不僅解決不了美國自身的問題，還會反噬自身，拖累世界。中美應該從人類福祉出發，共同引領全球合作，應對全球風險。

楊濤表示，中方從來不排斥溝通，但首先要相互尊重，平等協商，且不能為了溝通而溝通，不能只尋求解決自身關切、忽視對方關切，不能只是說歸說、做歸做。中方願本著相互尊重精神，開展建設性溝通對話，美方也要展現誠意，拿出行動。穩定中美關係，需要中美雙方共同努力，相向而行。

楊濤說，另外關於俄烏危機，中國的立場十分明確，那就是大陸國家主席習近平主席提出的「四個應該」、「四個共同」與「三點思考」，以自己的方式勸和促談，不會拉偏架、火上澆油，更不會趁機謀利，且任何國家都不能強迫中方選邊站隊，更不得歪曲抹黑中方立場，對中國企業和個人的非法單邊制裁也要停止。