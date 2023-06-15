沛波2022年度及2023年第一季營運績效表現亮眼，營收及獲利齊創歷史同期新高，此外，連續兩屆公司治理評鑑中獲得排名前20%的佳績，顯示沛波在公司治理方面的努力獲得肯定。

展望未來營運，除持續強化業務接單及提高出貨量外，隨著彰濱新廠開始動工興建預期明年上半年竣工及投產，產品範圍將從鋼筋擴展至一筆箍及點焊鋼絲網，將為營建業與公共工程提供更高品質且全面性的產品銷售及服務，隨著新增產能效益的持續顯現，公司營運可望再攀高峰。

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