新光金控今( 9 日)召開股東常會，選舉第八屆 15 名董事、獨立董事，開票結果由改革派取得三分之二席次，即 10 席董事(8席一般董事、2席獨董)，新的董事會將由大股東洪士琪主導。新光金創辦人吳東進表示「遺憾但不意外」，並發布3點聲明，強調大家都是公司派，也是改革派，也提醒新任董事會保障員工權益，以及金管會無視委託書亂象恐導致不良後果。

吳東進的聲明稱，本人以新光金大股東身分感謝許澎董事長及吳欣儒總經理3年來帶領的經營團隊的辛勞與付出，本次選舉媒體關注新光全控是否變天，實有失焦。他指出，「本人在2020.6.19卸下新光金控及2020.9.17卸下新光人壽董事長的職務後，致力於永續基金會及醫院的經營，回饋社會」。

吳東進也說，「明天過後，本人在新光金控的持股沒有改變，所提名之董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金的成長茁壯，依新光金之股權結構，新董事會的成員，都是公司派也是改革派，未來仍是『同治共治之局面』」。他也期許，新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東之精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部之工作權益，尤其面對未來可能推動合併之行動，全體當選董事等能站在新光金之立場，爭取全體股東、客户與員工之最佳利益。

對於董事改選的結果，吳東進表示「遺憾但不意外」，即使過程中得到多數外資實際股權的支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰。新光金控未来的治理基礎建立在委託書而不是實股之上令人憂心。而主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。