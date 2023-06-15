小朋友們在工作人員的仔細的解說規則後，依序進入「紙迷宮」闖關。(于家麒攝)

環保的「紙迷宮」結合紙投籃機、疊疊樂、套圈圈等互動小關卡，讓小朋友們玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

挑戰迷宮成功後還可得到限量精美小禮物乙份，小朋友們開心極了。(于家麒攝)

金湖廣場副理李明樺表示，在探索紙迷宮的趣味之餘，也能培養兒童的空間感及推理能力。(于家麒攝)

金門民眾盼了30多年的麥當勞，店內整修裝潢已進入「收尾」階段，預計將於6月底試營運。(于家麒攝)

長期深耕金門的昇恆昌，除推廣觀光旅遊，也不斷為地區帶來多元活動，為搶鮮迎接暑假親子熱潮，特別於金湖廣場打造「兒童尖叫紙樂園」，以環保的「紙迷宮」結合紙投籃機、疊疊樂、套圈圈等互動小關卡，即起至6月27日提供親子最佳「放電」好去處；而金門民眾盼了30多年的麥當勞也將於月底接力試營運，全力搶占暑假消費人潮。

昇恆昌金湖廣場今(15)日上午特別邀請金湖國小附設幼兒園的學童，搶鮮體驗免費遊玩「兒童尖叫紙樂園」，小朋友們在現場玩得不亦樂乎，尖叫歡樂聲不斷！幼兒園老師表示今天剛好是學童們畢業典禮後的第一天。大家都玩得非常盡興，宛如孩子們的畢業小旅行，遊戲內容也讓孩子們在遊玩中認識到紙張的多變與可塑性，非常有意義。

金湖廣場副理李明樺表示，「兒童尖叫紙樂園」是特別與擅長使用可回收瓦楞紙創造遊樂器材的「我的秘密基地」聯手打造，紙迷宮內結合紙投籃機、疊疊樂、套圈圈等互動小關卡，讓孩子們在探索紙迷宮的趣味之餘，也能訓練他們的手眼協調、培養兒童空間感及推理能力，在歡樂的遊戲過程中也能達到一定的教育意義，更能增進家人間的情感。

昇恆昌說明，兒童紙樂園活動將一直持續到6月27日止，凡是iRich會員於金湖廣場單日消費不限金額即可兌換入場券乙張，挑戰迷宮成功再送限量精美小禮物乙份！不只小朋友能開心放電，大人也可以享受購物樂趣，適合親子一站式開心同樂。

另商場人員也透漏，金門民眾殷殷期盼了30多年的麥當勞，店內整修裝潢已進入「收尾」階段，人力招募與員工訓練也正緊鑼密鼓進行中，預計將於6月底試營運，7月1日正式開幕，屆時也歡迎鄉親們一起來嘗鮮。