端午節連假即將展開，桃機昇恆昌免稅商店21日特別舉辦「賽龍舟、慶端午」活動，由工作人員打扮成屈原，向外國遊客講解端午節的由來，並體驗陸上賽龍舟活動，讓出國旅客感受端午節日氛圍。（陳麒全攝）

端午節連假即將展開，桃機昇恆昌免稅商店21日特別舉辦「賽龍舟、慶端午」活動，由工作人員打扮成屈原，向旅客講解端午節的由來，並體驗陸上賽龍舟活動，讓出國旅客感受端午節日氛圍。（陳麒全攝）

端午節連假即將展開，桃機昇恆昌免稅商店21日特別舉辦「賽龍舟、慶端午」活動，由工作人員打扮成屈原，向旅客講解端午節的由來，並體驗陸上賽龍舟活動，讓出國旅客感受端午節日氛圍。（陳麒全攝）

端午節連假即將展開，桃機昇恆昌免稅商店21日特別舉辦「賽龍舟、慶端午」活動，由工作人員打扮成屈原，向外國遊客講解端午節的由來，並體驗陸上賽龍舟活動，讓出國旅客感受端午節日氛圍。

昇恆昌免稅商店表示，4天的端午連假即將來臨，因此在21日的上、下午分別在第一、第二航廈出境處，舉辦陸上「賽龍舟、慶端午」活動，現場有穿上古裝打扮成屈原的工作人員，向外國旅客講解端午節的由來及風俗，現場還規劃了陸上賽龍舟的互動遊戲，讓出國的旅客在機場感受端午節日氛圍。

來台旅遊即將返回英國的洛琳（Lauren）表示，在台灣停留期間就曾經聽說端午節，也知道相關的風俗民情與活動，覺得端午節是個很有意義的文化，雖然無法在台灣過節，親自去體驗划龍舟和包粽子等活動，但前兩天已經有吃過粽子，非常好吃和特別，她非常喜歡。而洛琳的母親麗莎（Lisa）則說，這是她第一次聽到端午節的由來及相關習俗，覺得是個很有趣的活動，很可惜無法在台灣度過節日。

旅客陳小姐就表示，很遺憾無法在台灣陪伴家人共度端午節，不過這幾天已有享用家人親手包的肉粽，覺得活力滿滿可以繼續到國外衝刺學業，很開心看到機場內還有這麼用心規劃端午節的體驗活動，讓更多外國遊客認識台灣的風俗，是很好的文化外交。