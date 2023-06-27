台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡今日召開股東常會，何時送件申請上櫃成為焦點。路易莎咖啡董事長黃銘賢表示，預計在今年第四季開始送件申請上櫃、重新海外布局，新加坡開始展店，泰國經過疫情整頓再出發，印尼也簽好了合作對象。

2021年在疫情中登錄興櫃的路易莎，不畏逆風始終維持穩定的獲利，如今，餐飲業喜迎解封商機，路易莎也規畫好了今年六大成長引擎-追求高毛利、高獲利，非常看好今年的獲利，將有超過往年的高標成長可期，並且，預計今年第四季送件申請正式上櫃。

至於海外布局，新進展是新加坡，將設立百分之百轉投資的路易莎子公司，預計今年第四季開始展店計畫，目前正在確認最後合作細節，以及展店選址等，以精華地段為主要目標，烘豆設備也會同時搬過去，維持路易莎全球展店的一貫原則「在地烘豆」，才能堅持路易莎精品咖啡的美味。

原本在泰國百貨公司開的門市，疫情過後重新裝修整頓開幕，已經有三家陸續開始營業，未來將陸續展店中。至於印尼，則與當地的大集團金鋒簽好合作，也緊鑼密鼓籌備中。

這兩年的疫情讓路易莎轉骨有成，今年，路易莎將啟動短、中、長期六大成長引擎，精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等。黃銘賢說：「今年將是路易莎邁向新里程碑的開始，無論在品牌發展策略，或是國內外拓展計劃，都準備好大展身手。」