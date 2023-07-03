依照歷史經驗顯示，與利率呈反比的債券價格，通常在降息前就會提前反應，因此，若客戶除想領取債息之外，也想參與潛在資本利得機會，現在可以開始關注進場時點。

在美國面對2006年以來最高利率水準下，市場對於美國景氣是否步入衰退各有不同推估，在未來金融環境仍多變難測之下，投資人應該如何布局下一步。安泰銀行理財產品部建議，投資人應注意「美國景氣軌道」關鍵轉折及掌握「美國核心通膨降溫」時機帶來的債市投資機會。一旦美國景氣持續維持低度成長，而美國核心通膨呈現持續性的降溫，美國聯準會將有更充分理由啟動降息週期，則長天期債券將為投資人帶來可觀的資本利得空間。

倘若美國景氣維持中度以上正成長及美國核心通膨降溫趨勢不明顯，則美國聯準會預計將會維持利率在高檔更長一段時間，在目前美國公債殖利率曲線結構仍處於倒掛情況下，短天期債券將為投資人帶來相較長天期債券有更高殖利率吸引力且波動性更低的好處。

為讓客戶搶搭穩定配息專車並輕鬆投資海外債，安泰銀行推出全新的海外債網路銀行及行動銀行App交易平台，並具有三個主要特色。

1.便利投資：隨時隨地透過網路銀行掌握債市動態，線上即可完成債券交易，讓繁忙的客戶群無需臨櫃，省去填寫文件的繁瑣。

2.普惠金融：海外債線上交易不僅讓高資產客戶能更靈活地投資債券，也降低了小資族投資債券的門檻，最低只要1,000美元即可申購，無論資金大小，都可穩定領取債券配息，輕鬆積累財富。

3.經濟實惠：今年8月31日前，透過網路銀行或行動銀行App申購海外債，全面享4折申購手續費折扣，另為嘉惠小資族群，特定小額債券更享零手續費優惠。

除了海外債的新功能搭配小額債券的推出外，還隱藏著哪些投資方法呢？一般債券多為半年配息，最低申購額從1萬到20萬美元不等，透過安泰銀行線上申購小額債券，申購6檔不同配息月份的小額債券，每檔只要用2,000美元，就可讓原本只能買單一檔債券的資金，實現月月領配息的類包租公生活。

小額債券使每個人都有機會成為百大優質企業的投資人，投資人除了定期領息外，如果是折價購入債券，到期時還有額外資本利得的機會，可謂是進可攻、退可守的投資工具。

舉例來說，「債券月月配」投資法是各以2,000美元申購了6檔半年配息的債券，配息日分別在1月到6月。這樣投資人便能每個月在帳戶中收到配息入帳，資產逐漸增長。

月月配的另一個好處是，投資人也可以選擇不同債券到期日的方式配置，以分散債券對利率波動的風險。這不僅提高了資金周轉率，也不必擔心金融市場的大起大落對債券淨值的影響。

安泰銀行長期以來不斷努力提升客戶體驗，不僅在企業的ESG努力前進，更以「速度」、「專業」、「信賴」為企業的核心價值。安泰銀行鼓勵勇於變革，致力於成為備受股東、客戶和員工激賞的專業銀行，持續提供優質金融服務，與客戶一起成長。