匯銀分析，端午假期期間，Fed官員持續放鷹導致美元走強，在日圓、人民幣大貶下，台幣週一補跌，一開盤即貶破31元關卡。台股表現亦弱勢，外資賣超251億元，創下3/14以來最大金額，並加大匯出力道，熱錢持續匯出，導致台幣賣壓沉重，台幣最低貶至31.025，終場貶值9.7分收在31.017，續創7個月低。今早貶勢未止，留意31.2元關卡的守匯力道。
由於台股大盤漲多休息，加上Fed 7月升息機率高，而台灣央行應不至跟進，持續提供美元指數走強空間，預期台幣後市呈震盪偏貶走勢。
節後變盤魔咒再發威，端午節後連續第2個交易日，台北股匯市呈現「雙殺」，台北外匯經紀公司新台幣匯價昨天收盤貶破31元，創7個月新低匯價。而今早新台匯價仍維持「31」字頭，盤中觸及31.05元；而台股加權指數則是跌破「萬七」大關。
匯銀分析，端午假期期間，Fed官員持續放鷹導致美元走強，在日圓、人民幣大貶下，台幣週一補跌，一開盤即貶破31元關卡。台股表現亦弱勢，外資賣超251億元，創下3/14以來最大金額，並加大匯出力道，熱錢持續匯出，導致台幣賣壓沉重，台幣最低貶至31.025，終場貶值9.7分收在31.017，續創7個月低。今早貶勢未止，留意31.2元關卡的守匯力道。
由於台股大盤漲多休息，加上Fed 7月升息機率高，而台灣央行應不至跟進，持續提供美元指數走強空間，預期台幣後市呈震盪偏貶走勢。
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