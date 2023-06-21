日前北市公園處發生性騷擾案，北市勞動局性別工作平等會評議成立，考量公園處員工達千人以上，且公務機關應為民表率而加重處罰。北市勞動局表示，將依《性別工作平等法》規定處新台幣25萬元，並且公布事業單位負責人姓名。

勞動局表示，雙方訪談調查後，將相關資料交給性別工作平等會評議，並考量公園處員工達千人以上，對法令了解與接觸應較一般事業單位更為容易，並且公務機關應為民表率，故應加重處罰，將依《性別工作平等法》規定處分新台幣25萬元，並且公布事業單位負責人姓名。

北市勞動局長高寶華指出，從這案件可知，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效的糾正及補救措施，要知道維護職場環境安全是雇主的責任。

高寶華也說，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查外，還可以加強輔導行為人，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練等。

高寶華強調，如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，通常就會被認定違法，雇主務必要注意。

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