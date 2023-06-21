明(22)日就是一年一度的端午節了！金門縣金城南門里社區發展協會特別舉辦「端午節肉粽愛心大放送」活動，在佳節前號召里民及志工一起動手包粽子2000顆，以每顆50元讓社會大眾善心認養義賣，所得善心捐款10萬元今(21)日下午全數捐給金門家扶中心，讓愛心隨著粽香四處傳遞和飄散，送給每一個弱勢家庭無數的關心與關懷。

南門里社區發展協會由理事長邱嘉樹及總幹事許燕輝率領協會成員，並由南門里長鄭易岳和志工隊長許淑慧等人的陪同，於今日下午一同前往金門家扶中心，將愛心粽子2000顆的認養善款十萬元，親手交給家扶中心。此筆善款由家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表接受，並由中心主任見證此次的粽情飄香的愛心公益行動，並對愛心活動的眾菩薩們，致上最誠摯的感恩之意。

南門里長鄭易岳表示，此次的活動首度嘗試將社區節慶活動與公益行動相結合。該社區在六月初的時候，結合在地的資源募集粽材，並由志工隊號召義工人力，來共襄盛舉包粽子，以每顆50元的價格，由社區民眾認養這2000顆的愛心粽子。隨後在端午節日之前，將粽子化為愛心善款的10萬元，全數捐給家扶中心，做為幫助弱勢兒童的善款。

家扶中心主委楊肅謙表示，感謝南門里社區發展協會的眾善心大德們，在端午節前，以愛心行動來關懷地方弱勢團體，並發揮社區的集體力量，體現到社區正向力量的引導及發揮。

楊肅謙也說，愛心活動的推展，同時也能讓社區民眾，可以有機會一起參與行善積德的行列，共同為我們所居住的社區，提供淨化人心與累積正向能量的力量。這樣一來讓鄰里變為最適合居住，成為里仁為美，一個大家心中嚮往及樂意居住的天佑福地。