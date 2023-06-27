老四川創辦人梁朝辰（右1）上月才剛連任義交大隊長，近期高雄市長陳其邁還在市政會議中頒發獎牌。（讀者提供／柯宗緯高雄傳真）

有麻辣鍋南霸天之稱的「老四川」創辦人梁朝辰，昨（26）日晚間突然辭世，享年56歲。今早興櫃股老四川也發布重訊公告證實此事，實際致電發言人則婉拒採訪。熱衷公益的梁朝辰同時也是高市義交大隊長，與警界、政商關係良好，傳出驟然離世消息，令不少親友惋惜及不捨。

梁朝辰是高雄人，曾到大陸哈爾濱當過10年婚紗攝影師，因緣際會帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味祕方，返台創業，短短數年間，由1間僅有13張桌子的麻辣燙店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司。

根據老四川官網顯示旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計14家直營門市，同時跨足電子商務，並建立供應全台門市與企業客製服務的中央工廠，於2014年，登錄興櫃掛牌交易，年營業額上看10億。

梁朝辰昨晚驟逝，公司今早發布重訊證實此事。親友則透露，事發突然，讓人無法相信，家人傷心至極，已回家休息，請千萬別打擾。目前決定29日中午後，靈位移至靜思園。

梁朝辰為人義氣豪爽，政商媒警等界關係良好，他擔任多年的高市義交大隊長，上月才剛連任義交大隊長，近期高雄市長陳其邁還在市政會議中頒發獎牌。

有麻辣鍋南霸天之稱的「老四川」創辦人梁朝辰，昨（26）日晚間突然辭世，享年56歲。（摘自老四川粉專／柯宗緯高雄傳真）

梁也曾贊助全國青少年棒球錦標賽，他雖非運動員出身，但近年卻熱衷運動推展，籃球迷在UBA、SBL賽事都會見到球員球衣與籃架上看到老四川的LOGO，且提供贊助開辦社會較不太關注的青少年棒球錦標賽，期望拋磚引玉並聯合國內企業界友人共同贊助體育運動。