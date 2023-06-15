新北市幼兒園餵藥案，國民黨新北市議員劉美芳日前稱「4月就接到陳情」，後來鞠躬道歉稱「口誤」。民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱今質疑，是極權壓力讓劉像南韓女團「TWICE」的台籍成員周子瑜，當年一樣，被迫鞠躬道歉。

陳世凱呼籲，奉勸新北市府不要一直在時間序打轉，真正要處理的是保護孩子的安全。

陳世凱指出，國民黨劉美芳議員自己在議會說出4月份接受到陳情，現在卻必須要鞠躬道歉。這不禁讓人想起周子瑜當年因為威權體制的脅迫，必須要鞠躬道歉；現在台灣也發生一樣的事情，這個對民主更是嚴重的傷害。

他說，一位議員在議會陳述出接收人民陳情，家長陳情兒童餵藥案，把事實講出來，最後必須也要在議會鞠躬道歉。而鞠躬道歉對面站著的就是侯友宜，請問這是什麼樣的民主國家？

陳世凱說，希望侯友宜當時到政大接受訪問的那個鞠躬道歉是真實的、是認真的。如果真實的道歉了，後面就不需要逼迫議員道歉；如果真實的道歉了，現在就不會用國民黨所有的力量，只是在爭辯所謂時間序的問題「拜託你，好好保護新北市的孩子，不要再給大家壓力了。」

民進黨新聞部主任張志豪指出，中央衛福部及台北醫院已提供所有需要的協助，相反的，市府卻把責任推給檢調，把責任推給中央，推給家長跟民進黨。整個事件以來，每一個關鍵的時間點，侯友宜都在跑選舉行程，四處跟黑金人士「厚友誼」，搜尋新聞都有，然後現在說別人政治操作，令人遺憾。