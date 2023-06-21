2024士林大同區立委選戰，國民黨台北市議員游淑慧對上民進黨台北市議員王世堅。游淑慧指出，真正的專家已證實，餵藥案就是一樁烏龍；號稱民進黨良心的王世堅過去大砲性格，現在一參選立委，就什麼都不吭聲了。

游淑慧今(21日)在臉書粉專貼文表示，新北餵藥案經過北榮質譜儀確認，4位幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」。真正的專家已證實，餵藥案就是一樁烏龍，毫無相關知識的政客與滿腦政治意識形態的偽專家，至今道歉了嗎？

游淑慧接著指出，惡毒、噁心、不擇手段…連爸媽的憂慮和孩童的健康，都可以變成民進黨選舉的工具，甚至不惜犧牲全台灣的幼保員。賴清德辦公室發言人新北市議員戴瑋姍到處造謠抹黑，在市議會、節目上一直以定調這是餵毒事件，造成幼保員與家長的對立，也引起許多不必要的恐慌。

游淑慧點出，中原大學生物科技學系副教授招名威，打著毒理學專家的名號，一直在臉書上發表似是而非的論述，結果遭到臉書打臉，被認證散播不實訊息。

游淑慧認為，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，即使新北市府提出證據捍衛清白，但傷害已經造成。藉由孩童作為政治鬥爭的工具，圖的就是綠營的政治利益。

游淑慧更質疑，號稱民進黨良心的台北市議員王世堅，過去大砲性格，現在一參選立委，就什麼都不吭聲了。性騷吃案、用這種抹黑造謠的方式打選戰，你認同嗎？