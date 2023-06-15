台電公司為鼓勵電廠周邊清寒及優秀學生追尋夢想，自1990年開始設立「促進電力發展營運協助金獎學金(含特別助學金)」已逾30年，累計資助近50萬學子、共約20億元；今年更首度串聯全國20座電廠於昨(14)日分別於各地共同舉行頒獎典禮，共有1.5萬人獲獎，發出約6700萬元獎助學金，金門地區也有585位學子受惠，共獲頒獎助學金136萬餘元。

台電指出，今年首度聯手全國從北到南、從本島到離島共20座水力、火力及核能電廠，舉辦「夢想併聯 2023台電獎助學金頒獎典禮」；金門塔山發電廠昨日頒發的獎項分別為：國小至大學組低收入戶獎學金，共頒發30萬6仟元整；其次，五育獎學金共頒發72萬6仟元；才藝優秀獎學金總共5間學校，頒發3萬元整；特別助學金8位計30萬元；總計共頒發獎助學金136萬2仟元整。

金門塔山電廠廠長楊清煌表示，台電公司除肩負穩定供電之職責，也努力善盡企業社會責任，設立獎助學金制度的用意就是希望能鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良發展及才藝優秀等學子成長逐夢，未來出社會後也能幫助他人，創造社會正循環能量。