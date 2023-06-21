基隆市副市長邱佩琳（左）頒獎給自幼父親不幸往生，奮發努力向上的林嘉樂同學（中）。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府21日在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦畢業生市長金鷹獎頒獎典禮，由市長謝國樑親自頒獎給312名獲獎畢業生，並與畢業生及家長、校長合影，勉勵學生發揮金鷹獎的精神，並分享市府將研議成立兒童事務專責機構，營造基隆教育「拔尖扶弱、適性發展」的快樂成長空間。

謝國樑致詞恭喜同學們迎向人生新起點，並強調基隆金鷹獎象徵堅忍不拔、勇敢向前的精神，本次頒獎以「港都傳情．振翼高飛」為主題，期許畢業生能勇敢堅強，宛如飛鷹般振翅高飛、鵬程萬里，邁向光榮的未來。

謝國樑指出，市府會持續提供孩童優質學習與遊樂空間，明年研議成立以0到12歲為對象之兒童事務專責機構，秉持家長愛孩童般的精神，在城市中提供孩子妥適醫療照顧，營造教育「拔尖扶弱、適性發展」的快樂成長空間。

教育處表示，金鷹獎以基隆市鳥黑鳶為意象，期許港都的孩子都能鷹揚長空、翱翔萬里。

頒獎現場有非常多父母帶小朋友一同出席。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

頒獎現場的開場舞蹈表演。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本次活動特別的是，為使獲獎學生及家長共享歡樂氣氛，市府也特地租借「美顏拍照機」等多款拍照道具，讓每位與會者都能自行拍照留念。在場的學生與家長們都表示，非常開心也感謝市府提供這樣的機會，讓大家留下人生相當難忘的時刻。

今年獲獎的學生中，來自信義國中的林嘉樂同學，在國小二年級時因父親意外過世，致使家中經濟陷入困境，但嘉樂為了讓天上的爸爸安心，在輔導老師們的鼓勵下，克服了喪父的悲傷，奮發學習取得優秀成績，並在2022年榮獲「總統教育獎-奮發向上獎」。

在林同學國中3年的求學階段都擔任了班長的角色，更以優異的成績榮獲市長金鷹獎。教育處也祝褔獲獎的林同學，能在未來繼續以積極及上進的態度，體驗精彩豐富的人生旅程。