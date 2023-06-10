海巡署上午在高雄港愛河灣舉行「海安11號」演習，罕見出動海巡署特勤隊、國防部憲兵特勤隊及警政署維安特勤隊進行反恐、反劫持演練，展現最新型武器性能，同時呈現精實訓練成果。

演練科目依序為「陸域反恐、反劫持演練」及「海域反恐、反劫船及快速撤離演練」。陸域操演主軸在模擬搶救人質狀況，由憲兵特勤隊派遣狙擊手隱匿在350公尺制高點，搶佔地形要點完成布署，對目標區域有效偵察，精準命中看守人質的歹徒。

接續由警政署保一維安特勤隊出動輪式裝甲車及突擊梯車進行反劫持，在狙擊手緊盯下，下達攻堅指令，現場槍聲及震撼彈聲響大作，攻堅組員進行正面突襲，成功破門擊斃歹徒，解救人質。但這時維安特勤隊員又在現場發現炸彈立刻向憲兵特勤隊三人防爆小組通報，特勤隊防爆人員立刻穿上防爆裝備前往勘查，並利用防爆機器人進行爆裂物排除，順利完成任務。

而海域操演部分則是由海巡署特勤隊員兵分空路及海路執行反恐、反劫船演練，由連江艦模擬遭恐怖分子劫持之國際貨輪，並由特勤隊分別搭乘突擊艇及空勤直升機，採海、空夾擊之勢，強行登檢、攻堅目標船，肅清船上恐怖份子，後續特勤人員由直升機進行快速撤離，展現我海上反恐精實戰力與機動性。