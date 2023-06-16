捲式擔架體積小、重量輕巧且方便攜帶，可利用於橫坑、立坑、高低所救助、侷限空間救援、山難救助、雪地救援、直升機吊掛等地形之搬運。（蕭嘉蕙攝）

台東縣關山消防分隊訓練有素，平日上山下海執行救援任務，統統難不倒，但近來卻敗在「體重」上，因為早期配發的軟式擔架不堪負荷被救援者體型，鹿野鄉寶華山慈惠堂得知後，今捐贈便攜且抗拖拉的捲式擔架並實際演練救援運送。

鹿野鄉「寶華山慈惠堂」上午廟埕出現1輛消防救助器材車和消防隊員，而打火弟兄此次不是來山上打火、出勤務而是來受贈救助裝備。關山義消分隊長周福安表示，日前義消定期訓練進行救援運送課程，發現分隊所配發的軟式擔架似乎無法再承受現今的體形，有時還得向鄰近消防分隊借用，再經詢問後獲得廟方表達願意捐贈捲式擔架。

關山消防分隊長賴垣志說，捲式擔架雖然體積薄薄一片，但相對重量輕巧又方便攜帶，捲起來收納於袋子內不佔空間。使用時患者頭部跟腳部比較有包覆感，且有別於早期軟式的底布材質捲式擔架為聚乙烯，防霉且可水洗強度堅固，使用時直接攤開成擔架形狀固定、搬運病患可搭配附屬的繩索、鉤環做垂直或水平吊掛來吊起病患，可利用於橫坑、立坑、高低所救助、侷限空間救援、山難救助、雪地救援、直升機吊掛等地形之搬運，可快速將待救者運送至安全處。

上午關山消防分隊長賴垣志代表接受廟方捐贈隨即帶領隊員實際在廟埕操作捲式擔架，現場觀看包括「慈惠堂」主委徐建東、堂主陳麗珠及信眾；周福安則頒贈由縣長具名的感謝狀，周福安指出，「寶華山慈惠堂」熱心地方公益也對消防相當支持，去年也曾捐贈一批強力照明設備給每位義消執勤時使用，這次捐贈捲式擔架必定能提供更優質的救援方式。