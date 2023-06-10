據中國消防微信公眾號表示，6月7日至10日，廣西北海市區及周邊縣出現罕見持續強降水天氣過程，全市累計雨量超過500公釐，是北海市有記錄以來降雨量最大一次。截至10日5時，北海市消防救援支隊共出動消防車33輛、舟艇21艘、消防救援人員189人，累計疏散轉移民眾2603人。

稍早9日中午，北海市消防救援支隊指揮中心陸續接到合浦縣白沙鎮、山口鎮的報警求助電話，災害類型主要為群眾被洪水圍困，急需救援、轉移和疏散。

在合浦縣白沙河流域，由於連續降雨和上游開閘洩洪等多重因素之下導致洪水浸堤，造成共計2000多人被困。而山口鎮水東浪村，進村的入口已被洪水封堵，一些地方洪水更淹到了2樓，許多老人和小孩被困在村內，有103歲的老奶奶，也有懷孕8月的婦女。

當地消防救援人員抵達現場後，進入受災區域，逐棟、逐戶搜索被困人員，動員滯留群眾，逐一疏散轉移至安全區域，至今累計疏散轉移民眾2603人。