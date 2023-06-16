臺灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」2023年第1次成分股定期審核結果，成分股新增中興電（1513）等5檔、刪除為升（2231）等5檔，自6月16日盤後生效。該指數為元大特選電動車N（020028）所追蹤的指數。