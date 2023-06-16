特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數成分股納入5檔：中興電、華城、華新、中華、大同等，成分股刪除5檔：和大、為升、廣宇、正崴、亞光等。
元大特選電動車N 成分股增刪各五檔
臺灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」2023年第1次成分股定期審核結果，成分股新增中興電（1513）等5檔、刪除為升（2231）等5檔，自6月16日盤後生效。該指數為元大特選電動車N（020028）所追蹤的指數。
臺灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」2023年第1次成分股定期審核結果，成分股新增中興電（1513）等5檔、刪除為升（2231）等5檔，自6月16日盤後生效。該指數為元大特選電動車N（020028）所追蹤的指數。
特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數成分股納入5檔：中興電、華城、華新、中華、大同等，成分股刪除5檔：和大、為升、廣宇、正崴、亞光等。
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