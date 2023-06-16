日本官員表示，日方正準備向菲律賓提供軍事援助，以協助海上通道防禦並保衛台灣西翼。這次日菲深化防務關係，可能使日本部隊自二戰後首度重返這塊區域。

路透社報導，隨著維持了數十年的和平主義開倒車，東京當局擔心菲律賓是從日本群島一路延伸到印尼的島鏈中較薄弱的一環，而船隻必須通過這條島鏈才得以進出太平洋。

最令日方擔憂的是，若中國攻打台灣可能引發更廣泛的衝突，因此日本首相岸田文雄曾警告，今日烏克蘭恐成明日東亞。為協助解決這個問題，東京當局今年4月表示，將軍援理念相近國家，包括官員們稱可幫菲律賓填補防禦缺口的雷達。

退役日本自衞隊統合幕僚長河野克俊說：「提供雷達給菲律賓大有益處，因為這代表我們能共享巴士海峽（Bashi Channel）的情資。」巴士海峽位於菲律賓及台灣之間，對於航行在西太平洋及南海間的船隻而言是條關鍵要道。

3名參與國家安全戰略規劃的日本政府官員告訴路透社，華府當局正就供應何物提供日本建議，因為美、菲之間軍事關係密切。然而，其中一人表示，此次軍援是由日本倡議，而非受迫於美方要求。

由於事涉敏感，這些官員拒絕透露姓名。

日本外務省發言人表示：「我們還在挑選適用於海上監控及防禦的設備。我們還不知道實際會提供哪些。」

菲律賓外交部表示，無法立即就日方防禦援助或接待日本自衛隊員等事務做出回應。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天將在東京會晤日本國家安全保障局局長秋葉剛男和菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano），這將是三方首度召開的定期防務合作會議。