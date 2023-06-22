大陸經濟復甦不如預期的衝擊恐持續擴大，管理全球9.1兆美元（約新台幣281兆）資金的資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）觀察到，目前國際資金已經出現從大陸轉移至日本的跡象，而地緣政治風險與經濟長期放緩的風險，是資金轉向的主要原因。

日經亞洲評論報導，芬克提到，從4月以來日股出現明顯的上漲走勢，來到33年新高，背後是國際投資者的力量，資金也默默從大陸轉移日本，「投資者對大陸經濟復甦寄予厚望，但我們已經看到樂觀情緒慢慢消退，消費者支出的恢復速度比預期慢。」

芬克說明，大陸消費者的情緒依然十分低迷，儲蓄率從35%躍升至50%左右，與此同時，美國、歐洲及日本企業，紛紛降低依賴大陸供應鏈的程度，將生產重心轉移至東南亞，使得大陸未來長期的經濟成長出現隱憂。

對於目前國際資金的動向，芬克透露，「我們看到一些投資者拋售大陸股票，因為擔心大陸的經濟，投資日本則是因為想繼續在亞洲發展。」

儘管芬克認為日本可能會是贏家，但他並不是無限制的看漲股市，「雖然提高利率可以刺激銀行股成長，但如果日本政府改變其貨幣政策，我們會考慮成為日本股票的賣家。」