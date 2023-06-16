王品集團加速擴大韓式料理版圖，高人氣韓式料理名店「初瓦」6月強勢進軍台中，再度引爆網路討論話題，台中旗艦店即將進駐台灣大道黃金地段，6／19~6／28試營運期間，推出4人同行消費滿2500元現打75折，中部鐵粉們快揪朋友，一起大啖正宗韓式美味。另外，「聚日式鍋物」和「肉次方」，預計在7月雙雙進駐新北市板橋江子翠，讓新北居民再多一個聚餐好選擇。

王品董事長陳正輝表示，韓式料理是「無心插柳柳成蔭」的結果，主要是在台灣的韓系料理店還不多，不過這幾年受韓流影響，加上年輕人青睞，讓王品首度切入韓式料理就有不錯成果，西門町店更是業績超標，因而決定在台中開出第二家店。

去年7月「初瓦」首家門店在西門町開幕，主攻年輕客群，以最道地韓味「初瓦嘿唷泡菜鍋」、「原汁韓味烤肉」、「超夯半半炸雞」等美食廣受好評，爆紅成為人氣名店，掀起搶訂熱潮，中南部粉絲紛紛敲碗展店，籌備將近一年，終於入主台中七期開出全台第2家門店。「初瓦」台中旗艦店將在6／30正式開幕，在台灣大道精華區打造兩層樓獨棟門店，共有150坪、設有140個座位，比起西門首店多出三成座席。鄰近百貨龍頭店王台中新光三越中港店、台中大遠百，消費力道強勁，能滿足週邊上班族、逛街人潮用餐需求。6／19~6／28試營運期間，4人同行用餐滿2500元即享75折優惠。

雙北布局方面，王品將以最擅長的複合式店型Power Center 進駐板橋江子翠捷運站商圈。王品集團旗下最難訂的燒肉品牌「肉次方」，主打598元起就能燒肉吃到飽，提供現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品及多款海鮮，憑著超高CP值掀起熱潮，2021年開幕至今仍一位難求。「肉次方」4店將在7月開幕，緊鄰江子翠捷運站，步行只需5分鐘，商圈機能成熟。附近多為自住大樓及商辦，著重客群為家庭客及上班族，日常用餐、聚會等剛性需求。

同一個地址還有「聚日式鍋物」進駐，以全新打造的日式條通氛圍裝潢，營造出熱鬧溫暖氛圍。「聚日式鍋物」有肉控必點雙人瀑布聚系列套餐，以及網友票選人氣第一名日式湯頭札幌熊起司牛奶湯，隨湯附上深受小朋友喜愛的牛奶熊，好吃又好拍，是全家大小聚餐最佳選擇。