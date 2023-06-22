政大一名南韓留學生在網路論壇控訴，3年前來台攻讀政大教育學系碩士班，好不容易畢業，但想起過去就學階段，曾被系上老師每周要求他在超過40人的全班面前「上台示範跆拳道」，受到系上諸多教職員譏笑。校方回應，設有關懷群組提供學生即時與適切的幫助，但為保護學生隱私，不對外透露處理內容。

該名南韓留學生指出，為了想成為更好的教育者，決定到政大深造，出國念書本就不易，除了得適應不同於本國文化的生活環境與語言問題，最讓他無法接受的是，系上老師每個禮拜要求他，在超過40人的全班面前「上台示範跆拳道」；不僅如此，還被老師要求上課時間，去教他的兒子打棒球。

「這樣的我在2021年10月必須入住萬芳醫院，並接受腦部手術」，南韓留學生提到，系上老師雖立刻同意可以當監護人，也強調會在醫院照顧他，但手術那天老師沒有如期出現，導致他不得已只能向台北韓國辦事處求救，當下更萌生了「是不是就算我在這裡死了，也不會有任何人關心我？」的悲觀念頭。

之後在論文完成後，該名南韓留學生本以為求學生活逐漸恢復常軌，當時幫忙他審核論文的教授，更推薦他繼續攻讀政大教育系博士班，他也在受到鼓勵之後，著手準備博士班考試，沒想到後來竟得知教授們聚在一起說他的壞話，並親耳聽到他們說「XXX是神經病，非正常的」，讓他對於在台灣、在政大的求學生活感到痛心疾首。

對此，政大態度低調，僅回應該校教育系特別關注外籍學生的需求，設有關懷群組提供學生即時與適切的幫助。系所與國合處持續與學生保持緊密的溝通，基於保護學生隱私，學校不對外透露處理內容。