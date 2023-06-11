日盛投信分析， 台股盤勢逼近萬七點之際，大盤近關情怯，指數進入高檔震盪機會較高，市場等待本周美國公布5月CPI以及聯準會會後聲明。此外，時序正值月營收公告的高峰期，可關注營運轉佳之營收成長股。

孫傳恕分析，台股目前的PE已回升至18.8倍，且今年來漲幅高達19.44%，在主要指數中僅次於費城半導體指數38.79%、那斯達克指數26.48%、OTC指數23.28%與日經225指數的21.26%漲幅，漲幅名列前茅，但因為現階段基本面仍未出現明顯改善，考量估值可能有暫時偏高疑慮，仍須留意後市可能出現漲多回檔。

日盛上選基金研究團隊指出，今年以來經濟衰退疑慮的逐步降低，加上AI異軍崛起，輔以去年股市的跌深反彈帶動下，今年以來台股指數一路戰到近萬七的近期高點，AI/ChatGPT引領風騷，多家科技大廠紛紛推出自家AI系統，預計未來十年將帶動AI晶片為首的產業鏈進入如同2007年iPhone問世後的高度成長期，AI人工智慧及高速傳輸等趨勢股仍是台股未來的主流，依然可伺機布局。