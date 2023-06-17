美股今天漲多拉回，週線收紅。
道瓊工業指數終場下跌108.94點，或0.32%，收在34299.12點。
標準普爾500指數下跌16.25點，或0.37%，收在4409.59點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌93.25點，或0.68%，收在13689.57點。
費城半導體指數下跌34.914點，或0.94%，收在3673.144點。（譯者：徐睿承）1120617
美股今天漲多拉回，週線收紅。
道瓊工業指數終場下跌108.94點，或0.32%，收在34299.12點。
標準普爾500指數下跌16.25點，或0.37%，收在4409.59點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌93.25點，或0.68%，收在13689.57點。
費城半導體指數下跌34.914點，或0.94%，收在3673.144點。（譯者：徐睿承）1120617
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