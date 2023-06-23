現年92歲的巴菲特已把9,000股波克夏A股，轉換成1,370萬股B股來捐給五家慈善基金會。其中1,050萬股捐「比爾及梅琳達蓋茲基金會」，105萬股捐以他已故首任妻子命名的「蘇珊湯普森巴菲特基金會」。

餘下220萬股平均捐給其子女掌管的「霍華德巴菲特基金會」、「薛伍德基金會」和「諾瓦基金會」。

波克夏A股22日收盤511,480美元，B股336.32美元。據美國法規，A股可轉換B股，但B股不能轉A股。巴菲特1996年把部份公司股票分割成B股，經多年分割，目前B股價值大約是A股1,500份之一，目的是讓更多散戶能買進。

巴菲特2006年做捐款承諾時，98％淨資產來自手中波克夏A股，價值430億美元。

他表示自己迄今累計捐出逾500億美元，已超過其當初承諾時持有的資產總價。目前持有波夏股A股約1,120億美元，占其淨資產逾99％。

據富比士全球富豪即時排行榜，其23日資產淨值1,173億美元排第六名。