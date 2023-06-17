彰化縣八卦山沿線經常有水鹿出沒馬路，導致「鹿殺」事件頻傳，光今年至少就有4起水鹿跑上路、鹿殺等案件。（楊子賢提供／吳建輝彰化傳真）

縣府農業處表示，近年彰南路4段至6段水鹿出沒頻繁，今年3月會同公路總局等主管單位會勘，研議增設告示牌等提醒用路人。（縣府同業處提供／吳建輝彰化傳真）

「鹿」是自己走出來的！彰化縣八卦山沿線經常有水鹿出沒馬路，導致「鹿殺」事件頻傳，光今年至少就有4起水鹿跑上路、鹿殺等案件，近日又有民眾開車被突然衝出的水鹿嚇到，差點出意外；彰化縣議員楊子賢就說，現階段已經到了要設立告示牌的階段，除了守護水鹿外，也保護用路人安全。

彰化八卦山腳下沿線水鹿出沒，最早可回朔至2014年，當年彰化縣二水鄉通往南投縣的員集路上有民眾撞到水鹿，當時駕駛以為是路邊水鹿場水鹿逃出，因此上門索賠，但奇怪的是該水鹿場清查並沒有水鹿走丟，這也讓「野生水鹿」疑雲浮出檯面。

當地民眾表示，台灣水鹿通常生長在高海拔山區，很怕生見人就躲，八卦山脈沿線都有人居住，認為不太可能出現水鹿，斷言現在八卦山腳下沿線「野生水鹿」，就是當年圈養逃出的後代，近年水鹿出沒馬路的情況越來越多，認為這批野生水鹿不斷繁衍後代，數量可能已經到了影響民眾生活的地步了。

楊子賢表示，畫面是石牌社區發展協會會員所提供，地點就在彰南路上，他認為是近年屢獲「園冶獎」肯定的石牌坑親水步道環境規畫得宜，其豐富多元的生態以及良好的水源，成為野鹿棲息的生活空間，才會意外拍攝到這驚人的「路上有鹿」的奇景。

不過他也強調，生態保育與民眾行的安全必須兼顧，野鹿逛大街增加交通安全風險，目前報請農業處盤點相關野鹿出沒區域，他認為必要時需設立告示牌，以提醒民眾注意路況，除了守護水鹿外，也保護用路人安全。

縣府農業處表示，近年彰南路4段至6段水鹿出沒頻繁，今年3月會同公路總局等主管單位會勘，研議增設告示牌等提醒用路人，除了彰南路外，目前台74線、139線以及田中山腳路4段處，都有設置相關告示牌，也提醒用路人經果相關路段減速慢行，保護水鹿也保護自己。