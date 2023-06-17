標普500今年以來上漲14%，並較去年10月的低點上漲了超過20%，進入技術性牛市。標普並在今年五月底首次超越泛歐Stoxx 600指數表現，後者僅上漲9%。

而貨幣也起了拖累的作用。Stoxx 600指數仍然落後，今年以來上漲11.3%，同時之間歐元則上漲1.1%。而在四月中旬，歐元上漲了3.6%，以美元計價的Stoxx 600則上漲超過14%。

瑞銀集團(UBS)O'Connor Global Multi-strategy Alpha投資長Bernie Ahkong說，相對於美國，歐洲股市顯得較不具吸引力。

「今年早些時候，我們很樂意讓更多的多頭放在歐洲，讓更多的空頭放在美國。而現在我們說，讓我們給歐洲的多頭設定更高的門檻，給歐洲空頭設定更低的門檻；而對美國則給出相反的設定」。

Ahkong也強調了貨幣政策的分岐，歐洲將再次加息，而且降息的時程將更長，此外美國人工智慧的激情，都有助於美國。

部分基金經理人也紛紛離開歐洲。

美國銀行6月的基金經理人調查顯示，投資人對美國股市的投資額在6月激增了14個百分點；而對歐元區股票的投資額則下降了11個百分點。

基金管理公司Candriam歐洲面股票主管Geoffroy Goenen說：「當科技板塊表現顯著突出時，美國標普500指數的表現將優於歐洲股市」。

「該關鍵的(科技)板塊目前佔了標普約50%份量，(如果也包括社群媒和生物科技)；另一方面，在歐洲股市則僅占10%」。

如果扣除掉大型股票的影響，另一版本的標普、標普EW 500指數今年以來僅上漲4%。

歐股今年初表現較好，部分原因是較低的(估值)預期。歐股在去年九月盪到谷底，較美國同業出現創紀錄的折扣。但是當今年一月天然氣價格下跌之時，雙方估值的差距開始縮小，進而消除了人們對歐洲經濟前景的憂慮。

當時歐洲有望從中國的重啟和復甦中獲益，也提振了市場情緒。但實際上，這也僅限於德國汽車工業、歐洲旅遊休閒業，和主要奢侈品品牌。而這些股票在五月底也跌到近七周新低。

摩根士丹利歐洲股市策略師Graham Secker說，隨著中國市場再度走弱，這種情況在一兩個月已經開始改變了。