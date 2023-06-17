近年台開風波不斷，除經營權紛爭，也發生一連串跳票事件，就連公司的會計帳冊簿據、印章及土地建物所有權狀等，均遺失遭竊，至今仍未尋獲，導致財報缺乏有效的資料來驗證其正確性，恐有財報不完整之虞。

為求財報完整，台開竭盡所能尋找相關遺失物，去年4月，已依法向台北地方檢察署提起加重竊盜告訴在案。其中，子公司台灣中城發展股份有限公司所提之印鑑返還之訴，台北地方法院已判決台開勝訴，目前公司正積極尋回相關印鑑。

除了循法律途徑，台開也公開請求協尋相關遺失物，甚至祭出高額獎金。據台開官網公告，「於公告7日內，協助尋獲台開集團所屬權狀並歸還者，酬金新台幣10萬元整。」

台開表示，公司因權狀物件遺失或遭竊，背負了財報無法產出的非戰罪名。為永續經營台開、捍衛股東權益，台開懇請廣大股東投資人，務必同心協力檢舉不法，並強調，所有惡質侵權行為，台開亦將採取法律行動，絕不寬貸。