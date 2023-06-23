觀光潛水器「泰坦號」失聯4天後，美國海岸警衛隊在其失蹤地點附近發現殘骸區，船上5名乘客被認定全數罹難，有網友發現，曾多次預言重大事件發生的美國經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons），這次又成功預言此悲劇，直呼：「25 年前，辛普森一家一如往常地走在了潮流的前面。」

據《紐約郵報》報導，《辛普森家庭》在1998年推出的《辛普森潮汐》（Simpson Tide）第 9 季第 19 集中，霍默（Homer）和法裡班克斯（Fairbanks）偶然發現了一艘裝滿寶藏的巨型沉船殘骸，他們使用機械臂取回了其中一些寶藏，但當主角荷馬迷路並被困在珊瑚礁中時，期間氧氣供應還出現了問題，導致霍默昏迷不醒。

Hecho raro: el ex espectáculo de los Simpson Mike Reiss el año pasado montó el mismo sumergible de Titanic que ahora está desaparecido. El último episodio que produjo ejecutivo fue "Simpson Tide", con Homer y Co. quedando atrapado en un submarino dañado. pic.twitter.com/fDJPq2IuMF — Yanko Mesa (@MesaYanko) June 23, 2023

網友認為，這集動畫的劇情與「泰坦號」失蹤離奇相似，打趣表示「《辛普森家庭》一如往常地走在潮流前端」，引起瘋傳。對此，《辛普森家庭》的編劇兼製作人萊斯（Mike Reiss）表示明明是自己的節目，但差點忘了這段，並澄清自己並非預言「泰坦號」的悲劇，該劇情是受到1995年的電影《赤色風暴》（Crimson Tide）啟發，「我們沒有預測未來，只是根據那部電影製作了一部動畫，巧合的是，類似的事在20年後發生了。」

@TheSimpsons predicted it again 17 years ago about a submarine being lost in Simpson Tide

The Simpsons: Season 9, Episode 19 #TheSimpsons pic.twitter.com/LiLd3gaTVV — Ⓖⓘⓥⓔⓝ Ⓤⓟ (@TheepK) June 22, 2023

不過，製作人萊斯透露自己曾在2022年搭乘「泰坦號」觀賞「鐵達尼號」沉船殘骸，並表示：「說實話我一點害怕的感覺都沒有，期間甚至還打了個盹」。不過，他坦言這趟旅程應該十分危險，因為所有乘客行前都必須簽署一份「很長的免責文件」，該文件的第一頁就連續3次提到了「死亡」（death）一詞。