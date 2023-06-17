日本32歲混血辣模福住朋美擁有日本、巴西與義大利3國血統，有著洋娃娃臉孔加上魔鬼身材，進入演藝圈立刻走紅，更曾被AI電腦從2萬人照片中認證是第一美女。福住朋美最近第一次私下進場看棒球比賽，在零變裝掩飾的狀態居然沒被認出來，令粉絲都十分羨慕在場的球迷，「真好，離女神這麼近」。

福住朋美日前在IG分享不是因為工作、第一次在私人時間進場看棒球比賽，她非常興奮，從開始到結束都很緊張但又有趣，認真地看完整場比賽，最後她也對球員們說「辛苦了」；福住朋美曬出多張在場邊看球的美照，端著一碗烏龍麵，臉都快比碗小了。

福住朋美進場看球竟沒被認出。（圖／摘自福住朋美IG）

有不少粉絲看到福住朋美看球完全零變裝，直接坐在人群中很親民，但最令眾人震驚的是，在她後方的球迷彷彿沒人注意到她，眼神都忘向場中的球員們，忍不住表示，「天啊，離女神那麼近都沒人發現嗎？」、「羨慕能跟朋美一起看球賽」、「來不及進場巧遇女神了」。

2020年日本綜藝節目《令林先生驚訝的初耳學》中，有一集內容是讓AI電腦根據2萬人的臉部照片，依據普遍人們對美醜的定義，再做出美感判斷，滿分5分、4分就代表「美麗」；最終結果出爐，第一名是3國混血的福住朋美，拿下4.5分，第二名和第三名分別是井口綾子和木村有希，各獲得4.2分和4.1分。